شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان قائمة منتخب مصر النهائية لمونديال اليد الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة اليد، القائمة النهائية للفراعنة فى بطولة العالم مصر 2021 صباح الأربعاء المقبل الذى سيشهد انطلاق المونديال.

ومن المقرر أن يختار باروندو 20 لاعبا فى القائمة من ضمن الـ 23 الذين سيتواجدون بالكامل فى فندق إقامة الطولة تحسبا لأى ظرف خلال مشوار البطولة .

وتضم قائمة الـ 23 لاعبا هم: كريم هنداوى وعصام الطيار وَعَبَد الرحمن حميد ومحمد سند وأحمد الأحمر و أكرم يسرى ويحيى خالد ومحسن رمضان وَعَبَد الرحمن فيصل وأحمد هشام وإسلام حسن وسيف ومحمد ممدوح هاشم ووسام نوار وإبراهيم المصرى وخالد وليد وأحمد عادل يحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح و عمر الوكيل وأحمد مؤمن و أحمد سيسه.

وكانت للجنة المنظمة لـ مصر 2021 إقامتها دون حضور جماهيري،وذلك وفقا لطلب الاتحاد الدولى لكرة اليد، كما تقرر إقامة البطولة بدون حضور إعلامى عدا الإعلاميين المتواجدين داخل الفقاعة الطبية.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، إقامة مباريات منتخب مصر فى السابعة مساءً بدءًا من يوم 13 يناير الجارى على صالة استاد القاهرة الدولى، ويبدأ الفراعنة مباريات بطولة العالم بمواجهة تشيلى، ثم جمهورية التشيك يوم 16 يناير، وأخيرا السويد يوم 18 ضمن المجموعة السابعة، وتضع اللجنة المنظمة للبطولة الرتوش الأخيرة لحفل الافتتاح المقرر أن يحييه النجم تامر حسنى بأغنية للبطولة.