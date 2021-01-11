شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 8 مباريات جمعت بيراميدز ووادى دجلة قبل مواجهة اليوم فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق بيراميدز نظيره وادى دجلة فى الخامسة مساء اليوم، الاثنين، باستاد الدفاع الجوى في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة يدخلها الفريقين بمعنويات منخفضة حيث تعادل بيراميدز مع البنك الأهلى سلبياً في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر وادى دجلة من إنبى بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

*ترتيب بيراميدز ووادى دجلة فى جدول الدوري

ويحتل بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد ثمانية نقاط بعدما لعب خمسة مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلهم وخسر مباراة وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف، فيما يحتل وادى دجلة المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مباراتين وخسر مباراتين وسجل لاعبوه خمسة أهداف وتلقت شباكه ستة أهداف.

*تاريخ مواجهات بيراميدز ووادى دجلة

تاريخيا مباراة اليوم هي التاسعة بين الفريقين في الدوري، فاز دجلة فى مباراتين وفاز بيراميدز فى ثلاث مباريات، وتعادل الفريقين في 3 مباريات أيضاً، منها الموسم الماضي ذهابا، وإيابا.

وانتهت مباراة الدور الاول لدوري الموسم الماضى بين الفريقين بفوز بيراميدز بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد من ركلة جزاء بالجولة العاشرة للمسابقة على ستاد الدفاع الجوى فى 25 ديسمبر 2019.

وانتهت مباراة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بفوز بيراميدز بهدفين دون رد سجلهما جون أنطوى فى 16 سبتمبر 2020 على ستاد بتروسبورت بالجولة 27 للمسابقة.

*رودلفو يبحث عن استعادة الانتصارات وبابا فاسيلو يفتش عن النقاط الثلاث

وطالب الأرجنتينى رودولفو أروابارنا المدير الفني لبيراميدز لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات بعد التعثر أمام البنك الأهلى مشدداً على ضرورة إستغلال اللقاء المؤجل لتحسين وضع الفريق في جدول المسابقة، في المقابل يسعى اليوناني بابا فاسيلو المدير الفني لوادى دجلة لخطف النقاط الثلاث بعد الخسارة المفاجئة التي تلقاها من إنبى عقب التعادل مع الاهلى سلبياً .

*التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام وادى دجلة

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام وادى دجلة مكون من: "شريف إكرامى - طارق طه - أحمد فتحى - أحمد سامى - على جبر- نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - عبد الله السعيد - إيريك تراورى - رمضان صبحى - جون أنطوي".

*التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام بيراميدز

ويبدو التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام بيراميدز مكون من :" محمد عبد المنصف _يعقوبو – خالد رضا – محمود مرعي – إيهاب المباركي _أحمد مجدي – محمد رضا – عمرو صالح _أمير عادل – كالديرون – جورجينيو".