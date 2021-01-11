شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يكشف سر تتويج الأهلى ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاعل مؤمن زكريا جناح الأهلى، ومحمد هانى ظهير أيمن النادى، مع السؤال الذى طرحه الحساب الرسمى للنادى الأهلى عبر "تويتر" عن سر تتويج المارد الأحمر بلقب دورى أبطال أفريقيا، وحصد النجمة التاسعة فى مسيرته، بعد الفوز على الزمالك بهدفين لهدف فى المباراة النهائية، التى أقيمت مساء 27 نوفمبر الماضى، باستاد القاهرة الدولى.



مؤمن زكريا

وأرجع محمد هانى سبب الفوز بالبطولة التاسعة إلى عزيمة اللاعبين قائلا، "العزيمة هى سر التاسعة، فيما أجاب مؤمن زكريا على السؤال ذاته قائلا: "مؤمن زكريا".



محمد هانى

من ناحية أخرى، عقد محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، اجتماعًا خلال الساعات الماضية، مع بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول للكرة، فى حضور لجنة التخطيط، وسيد عبد الحفيظ مدير جهاز الكرة، وشهد الاجتماع مناقشات عديدة بين رئيس النادى والمدير الفنى وبخاصة احتياجات الفريق فى الفترة المقبلة على كافة المستويات.

وأكد محمود الخطيب، خلال الاجتماع على استمرار الدعم والمساندة الكاملة للفريق وجهازه الفني، وتوفير كل وسائل النجاح، والتأكيد على أن طموح الأهلى والمنتمين إليه لا يتوقف عند تحقيق بطولة؛ سواء كانت محلية أو قارية.

ويرغب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، فى توفير كل سُبل النجاح له فى تجربته التى بدأت قبل ثلاثة أشهر تقريباً وتحديداً أول أكتوبر الماضى، لذا يعمل المدرب الأفريقى على تحصين نفسه بكل ما يحتاجه من مقومات وعوامل للنجاح.

ولم تقف طلبات موسيمانى من إدارة الأهلى على توفير لاعبين بمواصفات خاصة أو التعاقد مع محلل أداء جاء به منذ أيام من جنوب أفريقيا أو إعادة لاعبين مُعارين أو الاستغناء عن بعض اللاعبين الغير مؤثرين، لكن طلبات المدير الفنى شملت أيضاً الإقامة فى مكان هادئ تماماً يُساعده على التفكير ودراسة الخصوم وتحقيق أهدافه جيداً.

وطلب موسيمانى من الأهلى مؤخراً الرحيل من مقر إقامته الحالية بأحد فنادق حى الزمالك، الذى يبعد عن مقر الأهلى فى الجزيرة بمسافة قصيرة، للإقامة بأحد المنتجعات الراقية فى مدينة 6 أكتوبر، ويرغب المدير الفنى للأهلى فى الإقامة بهذا المنتجع بحثاً عن الهدوء والاستقلالية مع أسرته التى تُقيم معه حالياً بالقاهرة.