شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ملايين دولار تغازل الاسماعيلى أمام الرجاء المغربى بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنص لائحة الاتحاد العربى على منح بطل كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" 6 ملايين دولار، فيما يحصل الوصيف على 2.5 مليون دولار، وهو الحلم الذى يداعب فريق الدراويش عندما يواجه الرجاء المغربى الليلة، لاسيما أن الفريق الأًصفر يبحث عن مصالحة جماهيره الغاضبة من تردى النتائج فى السنوات الأخيرة عن طريق تحقيق بطولة غائبة عن جدران الدراويش منذ فترة طويلة بجانب الحصول على المكاسب المادية الهائلة التى تساعد على نقل الفريق نقلة أخرى بالتعاقد مع صفقات مميزة .

ويدخل فريق الإسماعيلى فى الثامنة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة "السابعة بتوقيت المغرب"، أهم مبارياته فى السنوات الأخيرة حينما يحل ضيفًا على الرجاء المغربى على ستاد مراكش الكبير فى إياب دور الأربعة ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال "البطولة العربية" فى لقاء يقام بدون حضور جماهيرى بسبب تفشى فيروس كورونا الذى تسبب فى تأجيل المباراة منذ مارس الماضى، ويحتاج الدراويش لتحقيق أى نتيجة إيجابية لخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية أمام إتحاد جدة السعودى.

وشهدت البطولة العربية بمسماها القديم والحديث مشاركة العديد من الأندية المصرية مثل الإسماعيلى والزمالك والأهلى وانبى والاتحاد وغزل المحلة طلائع الجيش والترسانه والمصرى والمقاولون العرب وحرس الحدود

لعبت الأندية المصرية 266 مباراة بالبطولة العربية وحققت الفوز فى 129 وتعادلت فى 74 لقاء وسجلت 399 هدفاً وتلقت شباكها 235.

وحال إحراز الإسماعيلي هدفا فى اللقاء المقبل سيكون الهدف رقم 400 للأندية المصرية خلال هذه البطولة.