شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يكشف حقيقة اعتداء ولى أمر ناشئ بالزمالك على مدربه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق يحيى، رئيس قطاعات كرة القدم بنادى الزمالك، حقيقة ما تم تداوله فى الساعات الأخيرة حول اعتداء أحد أولياء الأمور على شريف خليل المدير الفنى لفريق مواليد 2005، بسبب عدم مشاركة نجله فى المباريات، الأمر الذى أثار استياء ولى الأمر ودفعه للتحدث مع المدرب.

وقال طارق يحيى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، الأمر لم يتعد سوء التفاهم بين ولى الأمر وشريف خليل، ولم تحدث أى مشادة أو خناقة مثلما يروج البعض، موضحا أن الأزمة بدأت عندما تحمس ولى أمر ناشئ الزمالك بسبب عدم مشاركة ابنه فى المباريات، وتحدث مع المدير الفنى الذى رفض استكمال الحديث وقال له، "آسف كلامك مع الكابتن طارق يحيى".

وأضاف طارق يحيى، "بالفعل حضر ولى الأمر إلى مكتبى، واكتشفت أنه تحدث بطريقة غير لائقة مع شريف خليل، دون أن تحدث أى مشادة، وقمت بتحرير مذكرة ضد ولى الأمر بسبب هذا الحديث غير اللائق، وأرسلتها للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ولكن أكرر أنه لم تحدث أى مشادة، وهل لو كانت حدثت مشادة فى نادى الزمالك كان الأمر سيمر مرور الكرام؟".

فى سياق آخر، اعتبر طارق يحيى الرباعي محمد الشناوي وطارق حامد وعبد الله السعيد وحسام حسن هم أفضل لاعبي الدوري المصري قيمة فنية، قياسا بتأثيرهم مع فرقهم.

وعن الرواتب قال يحيي إنه يجب وضع سقف لرواتب اللاعبين المصريين، وهو 8 ملايين للاعب المحلي و11 مليون جنيه للاعب الأجنبي، كما طالب بأن يكون راتب أغلى مدرب أجنبي في مصر لا يتجاوز 25 ألف دولار شهريا.

وأضاف نجم الزمالك السابق، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، أن التدريب في مصر يأتي بالكفاءة رافضا الاتهامات التي يطلقها بعض المدربين المتقاعدين عن دخول الواسطة والعلاقات في تعيين المدربين.

وتابع: "مش طبيعي أن إدارة نادي محترمة تلجأ للعلاقات، مفيش حاجة بتستخبى، مش بقول كده عشان شيء أنا حاليا متقاعد ومش منتفع، لكن قناعتي أن التدريب في مصر بالكفاءة".

وفي وقت سابق، كشف يحيى، حقيقة العروض التي تناولتها الأنباء الصحفية خلال الفترة الماضية بشأن لاعبى الفريق الأبيض، مؤكدا أن جميعها في "الهوا" إشارة إلى عدم صحتها باستثناء عرض مصطفى محمد من سانت إيتيان الفرنسي.

وقال يحيى إنه لا يوجد لاعب وصل له عرض رسمي في الزمالك، ولم تصل النادى أي أوراق، وكل ما قيل عن أحمد سيد "زيزو" وفرجانى ساسى "رغى" لا أساس له من الصحة باستثناء مصطفى محمد.

وتابع طارق يحيى: "المسئولون في الزمالك لا يمانعون احتراف مصطفى محمد، ولكن بالشكل الذى يرضى طموح النادى الأبيض ولصالح اللاعب، خاصة أن الزمالك هو من صنع اسمنا ونجوميتنا، ولا بد أن نرد له الجميل".