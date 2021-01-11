شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب يد اليابان يغادر معسكر القاهرة متوجها للإسكندرية استعدادا للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر منتخب اليابان لكرة اليد مقر إقامته بالقاهرة، صباح الاثنين، متوجها إلى الإسكندرية استعدادا لانطلاق النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد – مصر 2021 التى تقام على أرض مصر بدءا من بعد غد الأربعاء.

منتخب اليابان القاهرة مبكرًا لخوض وديتين مع منتخب مصر على صالة استاد القاهرة، استعدادا لمصر 2021، وتحرك المنتخب الياباني إلى الإسكندرية حيث تقام مبارياته بالمونديال على صالة برج العرب .

تستضيف صالة برج العرب بالإسكندرية المجموعة الثالثة التي تضم كلا من كرواتيا وقطر وأنجولا واليابان، والمجموعة الثامنة التي تضم كلا من سلوفينيا وبيلاروسيا وفريق الاتحاد الروسي لكرة اليد وكوريا الجنوبية.

وكانت للجنة المنظمة لـ مصر 2021 إقامتها دون حضور جماهيري،وذلك وفقا لطلب الاتحاد الدولي لكرة اليد، كما تقرر إقامة البطولة بدون حضور إعلامي عدا الإعلاميين المتواجدين داخل الفقاعة الطبية.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، إقامة مباريات منتخب مصر فى السابعة مساءً بدءًا من يوم 13 يناير الجارى على صالة استاد القاهرة الدولى، ويبدأ الفراعنة مباريات بطولة العالم بمواجهة تشيلى، ثم جمهورية التشيك يوم 16 يناير، وأخيرا السويد يوم 18 ضمن المجموعة السابعة، وتضع اللجنة المنظمة للبطولة الرتوش الأخيرة لحفل الافتتاح المقرر أن يحييه النجم تامر حسنى بأغنية للبطولة.