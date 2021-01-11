شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى خالد: إقامة مونديال اليد فى مصر فرصة كبيرة لتحقيق إنجاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد يحيى خالد، لاعب منتخب مصر لكرة اليد المحترف فى صفوف فيزبريم المجرى، أن "بطولة العالم فى مصر فرصة كبيرة لتحقيق إنجاز كبير للبلد، كنا نتمنى أن تقام البطولة فى ظروف أفضل من ذلك بسبب وباء كورونا لكن المسؤولين يقومون بمجهود كبير وستكون بطولة مميزة".

وعن التتويج بأمم أفريقيا فى تونس 2020، قال خالد فى تصريح للموقع الرسمى للبطولة، "الاحتكاك فى 2019 أفادنى كثيرا قبل تلك البطولة، وكانت لدى ثقة كبيرة وخبرة أكبر وقدمنا بطولة كبيرة وحققنا اللقب فى تونس وحصلت على جائزة أفضل ظهير أيمن وهى بطولة لن أنساها".

وتحدث لاعب فيزبريم المجرى عن فرص مصر فى المونديال، قائلا، "فرص مصر كبيرة ولدينا مجموعة مميزة من اللاعبين، ونخطط لتصدر مجموعتنا وعبور الدور الأول ثم الدور الرئيسى والوصول لربع النهائى والتفكير هناك ماذا يمكن أن نقدم، ولدينا ثقة كبيرة فى أنفسنا ومدربنا والجهاز الفنى وهدفنا الوصول لأبعد نقطة".

وتقرر إقامة بطولة العالم لكرة اليد المقرر انطلاقها الأربعاء المقبل بدون جمهور، حيث جاء ذلك بعد اجتماع للجنة العليا للمونديال اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وحضور وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لليد والمهندس هشام نصر رئيس اتحاد اليد واللجنة المنظمة وحسين لبيب مدير البطولة.

وتستضيف صالات استاد القاهرة وصالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديد وبرج العرب منافسات البطولة.