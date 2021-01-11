شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل معسكر الاسماعيلى فى ليلة الحسم أمام الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الإسماعيلى فى الثامنة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة "السابعة بتوقيت المغرب"، أهم مبارياته فى السنوات الأخيرة، حينما يحل ضيفًا على الرجاء المغربى على ستاد مراكش الكبير فى إياب دور الأربعة ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال "البطولة العربية" فى لقاء يقام بدون حضور جماهيرى بسبب تفشى فيروس كورونا الذى تسبب فى تأجيل المباراة منذ مارس الماضى، ويحتاج الدراويش لتحقيق أى نتيجة إيجابية لخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية أمام إتحاد جدة السعودى.

ونستعرض أبرز كواليس معسكر الاسماعيلى قبل مواجهة الرجاء المغربى وفقاً للموقع الرسمى للدراويش..

-لاعبو الإسماعيلى بعد المحاضرة الفنيه مساء أمس خلدوا للنوم قبل أن يتم الاستيقاظ منذ الساعة التاسعة والنصف لتناول وجبة الإفطار.

-يتناول اللاعبون وجبة الغداء فى الساعة 3 عصرا يعقبها التوجه لملعب المباراة الساعة 4,45 لضرورة تواجد الفريق قبل موعد المباراة بساعة ونصف ضمن تعليمات الاتحاد العربي.

-المسافة بين محل الإقامة وملعب المباراة تستغرق 40 دقيقة ومن المقرر أن يتوجه عامل المهمات بالنادى عواد الي الملعب فى الساعة الثانية لتجهيز ملابس الفريق في غرفهم.

-ظهر جليا منذ الصباح حالة التركيز لدى اللاعبين وارتفاع معنوياتهم بشكل كبير.

-السمة الأساسية للفريق تتمثل فى الإنضباط والنظام وهو ما إثار اعجاب الجميع.

-حرص مجموعة من المغاربة على معرفة منافذ بيع قمصان الفريق حيث أبدو اعجابهم بشكل وتصميم الملابس.

-الأمن المغربي حريص كل الحرص علي سلامة البعثة ويرافقها في كل تحركاتها للتأمين.

-درجه الحرارة تبلغ 7 درجات وأمطار خفيفة على الأنحاء، ومن المتوقع أن تنتهي الامطار وقت المباراة إلا أن درجات الحرارة ستكون منخفضة.

-محمد صبحي يمارس مهمته كقائد للفريق بسلاسة واقتدار وسط استجابة من زملائه

وجميع اللاعبين يؤدوا الصلوات فى جماعة ويتولى الكابتن عطيه صابر مهمة الأمام.

-المستشار محمد الكلية رئيس البعثة والمهندس تامر موسي عضو مجلس الإدارة يقومان بجهدا كبيرا لتذليل أية معوقات.

-جميع اللاعبين قبل التوجه لغرفهم تابعوا الحالة الايجابية لجماهير الدروايش وجميع الرسائل والتسجيلات وتفاعلوا معها بمزيد من الاصرار علي الفوز لإسعاد جماهيرهم.

-التفاف جماهير الإسماعيلي وتشجيعهم الايجابي علي مواقع وسائل التواصل سبب اساسي في ارتفاع معنوياتهم وحماسهم.

-الجهاز الطبي يقوم بدور كبير في الحفاظ علي الإجراءات الاحترازية ،وأبرز دليل على ذلك عدم ايجابيه أى عينه للبعثة ،ويقوم ناصر هريدي عضو الجهاز الطبى بقياس درجات الحرارة لجميع افراد البعثه مرتين يوميا.

-عبد الرحمن مجدي بيحري جلسات تأهيل مع دكتور أيمن عوض الله.

-طارق ابو الليل احمد صالح رئيسا الجهاز الإدارى يقوما بدور كبير لإنهاء كافة الأمور الإدارية بكفاءة.

-الجهاز الفني بقيادة أبوطالب العيسوى يقوم بمجهود كبير على الصعيد النفسي خارج الملعب وفني داخل الملعب لاعداد وتجهيز اللاعبين للمباراه بطريقة إحترافية.

-المهندس ابراهيم عثمان رئيس النادي بيتواصل مع البعثة باستمرار ومتابع لكل مايحدث ودائم الاطمئنان علي الجميع.

-وسائل الإعلام المغربية تولى اهتماما بالمباراة وهناك طلبات لاجراء مقابلات مع اللاعبين ولكن بيتم تأجيلها من قبل المتحدث الرسمي للفريق لما بعد المباراه لعدم تشتيت انتباهم.