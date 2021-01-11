شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام للزملكاوية: بلاش نفخ فى إمام عاشور.. لما ياخد دوري ويتألق نتكلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، نصيحة لعشاق القلعة البيضاء بضرورة عدم المبالغة في الإشادة بإمام عاشور لاعب الفريق إلا بعد تحقيق بطولة، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه وان تو عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "الزمالك لعب مباراة جميلة أمام الطلائع، تعد من أمتع مباريات الزمالك فى السنوات الأخيرة، عجبنى إمام عاشور بس لازم نفتكر أن كارتيرون مدرب الزمالك السابق هو من دفع به فى هذا المركز وينسب له الفضل فى تطوير أداء اللاعب".

وأضاف حازم إمام، "من زمان فريق الزمالك مكنش فيه لاعب بيسدد على المرمى من بعيد باستثناء زيزو حتى ظهر إمام عاشور، وبنقوله استمر وكمل ومش حابب خالص نغمة "النفخ" فى اللاعب، القصة دى بتخسرنا لاعبين مميزين، بنقعد نشيد وننفخ فيهم وفى الاخر ينتهوا بدون أى شىء يتحقق للكرة المصرية وللأندية".

وتابع الثعلب الصغير، "بلاش نفخ فى إمام عاشور، نستنى لما يعمل موسمين بشكل متواصل متألق أو ياخد دورى أو كأس أفريقيا وقتها نقول اللى احنا عايزينه إنما دلوقتى هتكون بداية خسارة اللاعب، لان فى لاعيبة لاتتحمل الشهرة بهذه الطريقة".

وعن الأهلى قال حازم إمام، "عملوا مباراة حلوة أمام سيراميكا لكن فى رأيى التحول حدث بنزول قفشة، لاعب مميز وقادر على صنع الفارق وهجوم الاهلى أصبح سريع بعكس الفترة السابقة".

وكان قد وقع الاختيار على حازم إمام، نجم نادى الزمالك الأسبق، من رئيس الجمهورية، لتعيينه فى مجلس النواب قبل جلسته الافتتاحية التى ستعقد الثلاثاء المقبل، باعتباره من الشخصيات الرياضية صاحبة الأثر فى قطاع الرياضة، وصاحب بصمة واضحة فى الملاعب المصرية، سواء مع الزمالك أو منتخب مصر.