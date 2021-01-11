شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. تاليا سمير لاعبة الجولف بسبورتنج: بحب الموسيقى وكان نفسى أكون مغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "تاليا سمير" لاعبة فريق الجولف بنادى سبورتنج التى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.



اللاعبة على البحر

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

بحب اسمع الموسيقى جدا سواء شرقية أو غربية

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

الكيك ، سهلة وبسيطة

من نجمك المفضل؟

باول ويسلى، بتابع كل أخباره



تاليا سمير

من مطربك المفضل؟

سينغ جورايا nav

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه ؟

هو انا بحب الرياضة جدا، ولولم اكن لاعبة جولف كنت اتمنى اكون لاعبة اسكواش ، ولومش رياضة كان ممكن أكون مغنية

لما تتعاكسى فى الشارع .. ايه بيكون رد فعلك ؟

هحاول استعين باى حد قريب منى فى المكان ، لأنى مش بحب المواقف دى



لاعبة الجولف

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

نينا دوبريف

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الفورمال ، لأن دائما بنلبس كاجوال ، لكن الفورمال بيكون أشيك طبعا