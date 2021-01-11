شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب فرنسا المشارك فى مونديال اليد مصر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مدرب المنتخب الفرنسى لكرة اليد غيوم جيل قائمة اللاعبين المشاركين فى بطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري، وذلك بعد ختام مباراتيه الوديتين مع نظيره الصربي.

وذكر موقع "هاندبول" الفرنسى أنه بعد انتهاء المباراتين المخيبتين للآمال ضد صربيا بالهزيمة خارج أرضه والثانية بالتعادل، أعلن غيوم جيل قائمة تضم 20 لاعباً سيسافرون إلى مصر للمشاركة فى بطولة العالم 2021.

وأفاد الاتحاد الفرنسى لكرة اليد، فى بيان صحفى، بأن 20 لاعباً سيقومون بالرحلة، وهى القائمة التى سيتم تقليصها بعد ذلك إلى ستة عشر لاعبا لخوض المباراة أمام النرويج الخميس المقبل فى أولى جولات البطولة.

وتضم قائمة المنتخب الفرنسى التى اختارها غيوم كلا من: يان جينتي، فينسينت جيرارد، وويسلى باردين فى حراسة المرمى، فى حين يضم الجناح الأيسر هوجو ديسكات، ميشيل جويجو.

ويضم الظهير الأيسر اللاعبين جان جاك أكويفيلو، رومان لاغارد، تيموثى نغيسان وفى الوسط اللاعبين نيكولاس كلير، كينتين ماهي، ميلفين ريتشاردسون.

وفى مركز المحاور، تم اختيار اللاعبين لودوفيتش فابريجاس، لوكا كاراباتيتش، نيكولاس تورنات . فى حين يضم الظهير الأيمن أدرين ديبندا، وديكا ميم، ونديم ريميلي، وفلانتين بورت، والجناح الأيمن لوك أبالو ويانيس لين.