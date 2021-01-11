شكرا لقرائتكم خبر عن 9 إصابات جديدة بكورونا فى سموحة و3 مدلكين قبل مواجهة البنك الأهلي غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت المسحة التى أجراها فريق سموحة السكندرى استعدادا لمواجهة البنك الأهلى غدا، فى سابع جولات مسابقة الدورى المصرى الممتاز، عن وجود 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا بين صفوف الفريق بجانب 3 مدلكين.

وانضم الـ9 المصابين الجدد لزملائهم الـ11 الذين أصيبوا بكوورنا خلال الأيام القليلة الماضية، وتم عزلهم لتلقى بروتوكول العلاج، واضطر معه اتحاد الكرة لتأجيل مباراة سموحة والإنتاج الحربى بالدوري.

ومن المنتظر أن يخاطب فرج عامر رئيس نادى سموحة اتحاد الكرة خلال الساعات القليلة الجارية لطلب تأجيل مباراة البنك الأهلى غدا فى ظل تفشى فيروس كورونا فى صفوف الفريق.