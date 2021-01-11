شكرا لقرائتكم خبر عن "مش هتبطل ضحك".. حوار كوميدى بين أجايى وسعد سمير بمنزل مدافع الأهلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دار حوار كوميدى بين النيجيرى جونيور أجايى لاعب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، وسعد سمير مدافع الفريق، خلال تواجدهما فى منزل الأخير، ونشر سعد سمير عبر ستورى صفحته الرسمية على إنستجرام مقطع فيديو للحوار الكوميدى الذى دار بينهما، وجاء نصه كالتالى..

سعد سمير: "إنت إبنك جيه البيت بوظ البيت عندى، أنا أعمل إيه؟"

أجايى: "أنت عندك بيوت كتير، سيب البيت ده وروح على البيت التانى

سعد سمير: لا هو بيت واحد، وهو رجع وبوظ البيت عندى

أجايى: لا أنت عندك فلوس كتير، سيب البيت ده وروح على البيت التانى

سعد سمير: لو رحت البيت التانى ابنك هيجيى ويبوظ البيت التانى برضه

أجايى: سيبه وروح على البيت الثالث

سعد سمير: وإيه شعرك ده، أنت محمد رمضان

أجايى: أنا نمبر وان

سعد سمير: بس خالد ابنك مجنون

أجايى: علشان النهاردة الأحد بس، لكن يوم الجمعة بيبقى كويس، لكن الأحد مشكلة

من ناحية أخرى حصل سعد سمير لاعب الأهلى على وعد من بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأحمر، بالحصول على فرصة المشاركة فى المباريات تدريجيا، من أجل تجهيزه بشكل تام فى ظل ابتعاده عن الفريق الأحمر لفترة طويلة، منذ إصابته بقطع فى وتر أكيلس نهاية عام 2019.

ووعد موسيمانى سعد سمير بالمشاركة احتياطيا فى المباريات التى يتم حسم نتيجتها مبكرا، بحيث يبدأ المشاركة رويدا رويدا قبل أن يكون جاهزا للمشاركة فى المباريات بشكل أساسى بعد استعادة لياقته البدنية المفقودة، حيث يرفض المجازفة باللاعب بسب طول فترة الغياب وعودته من إصابة صعبة.

ويغيب سعد سمير عن المشاركة مع الأهلى منذ مباراته ضد بلاتينيوم ستارز فى بداية النسخة الماضية من دورى أبطال أفريقيا وتحديدا من يوم 28 ديسمبر 2019، حيث ظل 373 يوما قبل العودة للملاعب مجددا.

وشارك سعد سمير لأول مرة فى مباراة سونيديب بطل النيجر فى إياب دور الـ32 للبطولة الأفريقية والتى فاز فيها الفيق الأحمر برباعية نظيفة، وصعد إلى دور المجموعات الأفريقي.

فى الوقت ذاته، كشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي عن أن مصير عودة النيجيري جونيور أجايي جناح الفريق الأحمر للملاعب أصبحت غامضة، في ظل وجود فتوى طبية لدى إدارة الأهلي بضرورة إجراء اللاعب عملية جراحية، عقب إصابته في الوتر الوحشي، حتى لا تؤثر على مستقبله ويكون جاهزًا للمشاركة في المباريات بعد التعافي من العملية الجراحية وفترة التأهيل.

ورغم إعلان الأهلي أن أجايي سيعود للتدريبات الجماعية خلال 3 أسابيع أي في النصف الثاني من شهر يناير الجاري، إلا أن الفتوى الطبية التي حصل عليها النادي من خبراء العظام أكدوا حاجة اللاعب للتدخل الجراحي، وأن إصابته بها خطورة حال اكتفى بالتأهيل وتغاضى عن إجراء عملية جراحية.

ويتحفظ جونيور أجايي على فكرة إجراء عملية جراحية، لرغبته في الاكتفاء بفترة التأهيل التي يعكف عليها حاليًا، حتى يكون جاهزا للمشاركة في مباريات الأهلي، لعلمه أن أي تدخل جراحي، سيتسبب في ابتعاده عن الأهلي لفترة طويلة، وتحرمه من فرصة المشاركة في كأس العالم للأندية في فبراير المقبل، بخلاف أنها تهدد مستقبله مع الأهلي، لأن وقتها قد تضطر الإدارة لتسويقه من أجل جلب لاعب أجنبي جديد بدلا منه.