شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: نتائج البنك الاهلى فى الدوري "مرضية" وانتظروا مفاجآت بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد يوسف، المدير الفنى للبنك الاهلى، أن نتائج فريقه فى الدورى الممتاز مرضية حتى الآن، فى ظل خوض ثلاث مباريات قوية خارج ملعبنا أمام الإسماعيلى والمقاولون وسيراميكا، وقال محمد يوسف فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "دورى هذا الموسم سوف يشهد نتائج غير متوقعة ومفاجآت، لذا كل فريق لابد أن يركز فى كل مباراة على حدة، وشوفنا الأهلى بيتعادل مع وادى دجلة".

وأضاف المدير الفنى للبنك الأهلى، "نتائج الفريق مرضية حتى الآن، خاصة أننا واجهنا ثلاثة منافسين أقوياء خارج ملعبنا هم الاسماعيلى والمقاولون وسيراميكا، ونسعى للفوز على سموحة فى المباراة المقبلة على ستاد الاسكندرية".

وتابع محمد يوسف، "سموحة حصل على راحة أكبر مننا بسبب تأجيل مباراته مع الانتاج الحربى بسبب إصابات كورونا، عندى لاعبان تعرضوا للإصابة بكورونا واستمروا 15 يوماً فى الغياب".

وكان فريق بيراميدز قد تعادل مع نظيره البنك الأهلى سلبيا فى المباراة التى جمعت الفريقين بالجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز، والتى أقيمت باستاد كلية الشرطة بالعباسية.

وارتفع رصيد البنك الأهلى إلى 6 نقاط، بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى 3 وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 5 أهداف، وتلقت شباكه 6 أهداف، فى المقابل وصل رصيد بيراميدز إلى 8 نقاط بعدما لعب خمس مباريات، فاز فى مبارتين وتعادل فى اثنان وخسر الأخرى، وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف، وما زال لديه لقاء مؤجل.