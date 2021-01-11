شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن مرشح دائم لتدريب المنتخبات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح حسام حسن، نجم المنتخب الوطنى السابق والمدير الفنى الحالى للاتحاد السكندرى، مرشحاً دائماً لتدريب المنتخبات الأفريقية خلال الفترة الماضية، وذلك بعد النجاحات المتكررة مع الأندية التى تولى قيادتها الفنية فى المواسم الماضية، فضلاً عن نجاجه فى قيادة منتخب الأردن عام 2013 وحقق معه نتائج مميزة، واقترن اسم حسام حسن بتولى تدريب منتخب السنغال فى عام 2019، قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التى استضفتها مصر، حيث قاد أحد الوكلاء الذى يعمل فى إيطاليا المفاوضات معه وعرض عليه كافة تفاصيل العرض السنغالى ولكن لم ينجح الأمر فى النهاية .

كما دخل حسام حسن دائرة المرشحين لتولى القيادة الفنية للمنتخب الوطنى خلفاً للمكسيكى أجيرى بعد فشله فى قيادة الفراعنة ببطولة أفريقيا الأخيرة التى استضفتها مصر، واقترب حسام حسن بشدة لقيادة المنتخب وكانت هناك منافسة بينه وبين إيهاب جلال المدير الفنى الحالى للمقاصة، وحسام البدرى المدير الفنى السابق للأهلي، ليقرر اتحاد الكرة التعاقد مع الأخير لقيادة المنتخب .

فيما كشف سيف زاهر، مقدم برنامج ملعب أون تايم على فضائية أون تايم سبورتس، أن حسام حسن بات قريبا من تدريب أحد المنتخبات الأفريقية ذات السمعة الطيبة فى القارة السمراء، وقال زاهر، إن إحدى شركات التسويق تتولى ترشيح مدرب لهذا المنتخب - الذى رفض الكشف عن اسمه- موضحا أن الشركة تواصلت معه، وأبلغته أن حسام حسن يتصدر قائمة المرشحين لهذه المهمة.

تاريخيا، تعتبر المحطة الأفضل لحسام حسن فى مسيرته التدريبة كانت مع منتخب الأردن فى عام 2013، حيث حقق نتائج مميزة مع منتخب النشامى، بالإضافة إلى ولايته الثالثة مع المصرى البورسعيدي، حيث حقق خلالها المركز الرابع بالدورى مرتين والمركز الثالث مرة واحدة، وبلغ مع الفريق نهائى كأس مصر وخاض نهائى السوبر المحلين كذلك قاد أبناء بورسعيد لنصف نهائى الكونفدرالية للمرة الأولى فى تاريخ النادى بمسماها الحالي، بالإضافة إلى تحقيق المركز الثانى مع الزمالك فى موسمى 2009-2010 و2010-2011.

حسام حسن كان المدير الفنى الذى ألحق بالأهلى الخسارة الأثقل بالدورى فى الألفية الحالية بل والأكبر التى يتلقاها الفريق الأحمر منذ موسم 1964 بعدما خسر بنتيجة 5/1 أمام الترسانة، وذلك خلال ولايته الاولى بالاتحاد والفوز على الأهلى بالدورى موسم 2014-2015 بنتيجة 4/1.

وجاء التعاقد مع حسام حسن خلفا لطلعت يوسف الذى تقدم باستقالته من منصبه، ورفض الاستمرار مع الفريق السكندرى الذى تراجعت نتائجه فى الفترة الأخيرة، وكان آخرها الخسارة من المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف.

وعاد حسام حسن لقيادة الاتحاد السكندرى خلفا لطلعت يوسف الذى تقدم باستقالته من منصبه، بعد تجربة سابقة مميزة مع زعيم الثغر، وتم الاتفاق على أن يتولى المهمة حسام حسن من الموسم الحالى ويعاونه إبراهيم حسن وطارق سليمان وحسن مصطفى وعماد المندوه.