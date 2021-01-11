الرائد السعودي يستأنف تدريباته لمواجهة النصر

ياسر رشاد - القاهرة - يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد السعودي اليوم إلى تدريباته تحضيرًا لمواجهة النصر، الجمعة المقبل، ضمن الجولة الـ 13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "

الدوري السعودي".ويشارك في التدريبات المغربي كريم البركاوي عقب تعافيه من إصابة في عضلات البطن، غيَّبته عن الجولات الأربع الأخيرة، وعقيل بلغيث الذي تعرض لكدمة خفيفة في الفخذ، أبعدته عن المشاركة في الجولتين الماضيتين.

وكان البلجيكي بيسنيك هاسي، المدرب ،منح اللاعبين راحةً أمس من التدريبات بعد نهاية المواجهة أمام التعاون في الجولة الـ 12، التي انتهت بالتعادل السلبي، أمس الأول.