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الأهلي السعودي يبدأ تدريباته لمواجهة الهلال

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ياسر رشاد - القاهرة - يستأنف الفريقالأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، اليوم الإثنين، تدريباته بعد أن منح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة يومين عقب الخسارة أمام القادسية بثلاثية دون رد مساء يوم الجمعة الماضي في

الجولة الـ 12 من دوري كأس للمحترفين "الدوري السعودي".
وينتظر أن يستهل الصربي فلادان الحصة التدريبية بمحاضرة يناقش من خلالها الملاحظات الفنية والأخطاء كما جرت عليه العادة في التدريب الأول بعد نهاية كل مباراة، على أن يفتح بعدها ملف التحضيرات لمواجهة الكلاسيكو أمام الهلال الجمعة المقبل على ملعب مدينة الملك عبد الله " الجوهرة المشعة" في جدة ضمن الجولة الـ 13.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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