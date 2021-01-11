نيمار يعود إلى المشاركة في تدريبات باريس سان جيرمان

ياسر رشاد - القاهرة - عاد البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى المشاركة في تدريبات فريقه مجدداً اليوم الإثنين ، قبل مواجهة أوليمبيك مارسيليا القادمة في إطار منافسات بطولة كأس السوبر الفرنسي

كان اللاعب البرازيلي صاحب الـ 28 عاماً قد تعرض لإصابة في كاحل القدم، خلال مواجهة فريق ليون في منتصف ديسمبر الماضي ، وغاب بعدها

عن عدة مواجهات متتالية لفريقه.

وتعد هذه المشاركة هي الأولى للاعب البرازيلي في المران تحت قيادة المدير الفني الجديد للفريق الفرنسي بوكيتينيو والذي تولى المهمة الفنية للفريق وقاد أولى التدريبات مع باريس مطلع الأسبوع الجاري.

ومن المقرر إقامة مباراة السوبر الفرنسي يوم الأربعاء المقبل.