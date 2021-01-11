مونديال اليد .. " دوفنياك " قائد كرواتيا يتدرب كأنه لا يتعب

ياسر رشاد - القاهرة - تعتبر كرة اليد في كرواتيا اللعبة الشعبية الثانية بعد كرة القدم، لا سيما بعد صعود المنتخب الكرواتي إلي نهائي أوروبيا ٢٠٢٠ أمام إسبانيا التي فازت باللقب وذلك في مفاجأة لجميع أوساط اللعبة بعد خروج الدانمارك بطل العالم والنرويج الوصيف وألمانيا صاحبة التاريخ من دور الـ٨ .

ألقى موقع الاتحاد الدولي لكرة اليد

الضوء على منتخب كرواتيا صاحب المفاجآت، خصوصًا نجمه البارز "دوماجيو دوفنياك" المحترف بنادي كيل الألماني الذي توج بلقب بطل دوري أبطال أوروبا منذ أيام عدة بعد فوزه على برشلونه في النهائي.وقال موقع الاتحاد الدولي أن دوفنياك الملقب بـ"الدولي" في كرواتيا لم يكن لديه وقت للراحة. فبعد أيام قليلة لنهائي أبطال أوروبا واصل دوفنياك التدريب وكأنه لا يتعب مطلقًا وارتدي قميص المنتخب الكرواتي واستمر في التدريب مع زملائه.الطريف أن معظم لاعبي كرواتيا بقيادة دوفنياك محترفون في برشلونة وكيل وسان جيرمان أطراف المربع الذهبي لأبطال أوروبا التي انتهت منافساتها منذ عشرة أيام وبعدها بأيام قليلة عدة فازت كرواتيا على إسبانيا الثلاثاء الماضي في ودية دولية استعدادًا لمونديال مصر.