مالانجو على رأس قائمة الرجاء أمام الإسماعيلي في البطولة العربية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن قبل قليل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي المغربي قائمة فريقه لملاقاة نظيره الإسماعيلي مساء اليوم الإثنين على ملعب مراكش بالمغرب ضمن منافسات إياب البطولة العربية .

وكان النادي الإسماعيلي حققالفوز على حساب نظيره فريق الرجاء في لقاء الذهاب بمصر بهدف دون رد سجلة النجم التونسي فخر الدين بن يوسف

وشهدت قائمة الرجاء المغربي عودة ملانغو مهاجم الفريق بعدما تماثل الشفاء من فيروس كورونا بشكل تام .

وعلى جانب أخر، شدد هشام أبو شروان، المدرب المساعد لفريق الرجاء المغربي على صعوبة مباراة فريقه المقبلة في كأس محمد السادس للأندية الأبطال أمام الإسماعيلي المصري، لافتا

إلى أنه يتحمل مسؤولية جسيمة بتوليه قيادة هذه المباراة في غياب المدير الفني جمال السلامي، الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا.وعن تحضيرات الرجاء للقاء، قال: "أتمنى النجاح في مهمتي اليوم في انتظار عودة جمال السلامي الذي نتمنى له الشفاء العاجل. هي بالفعل مغامرة ليست بالسهلة أن تتاح لي فرصة قيادة فريق عريق كالرجاء، لكن في المقابل أنا مستعد والمهم هي جاهزية اللاعبين غدا، ورسالتي لهم أنه لا حياد عن الانتصار".



