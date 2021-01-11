ميار شريف تواجه الأمريكية مين جي في نصف نهائي تمهيدي بطولة استراليا المفتوحة للتنس

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد نجمة التنس المصرية ميار شريف المصنفه ١٢٨ عالمياً و المصنفه ١٦ في الدور التمهيدي لبطولة استراليا المفتوحة لمواجهة اللاعبة الأمريكية مين جي المصنصفة 247 عالميا في نصف نهائي الدور التمهدي لبطولة استراليا المفتوحة للتنس غدا الثلاثاء في مباراة صعبة .

وتأهلت ميار شريف لنصف نهائي الدور التمهيدي لبطولة استراليا المفتوحة للتنس بعدما فازت على اليابانية أكيكو أوماي في المباراة التي أقيمت أمس الأحد بنتيجة ٦/٠ ٦/١ في أولي مباريات الدور التمهيدي لبطولة استراليا المفتوحة للتنس الأرضي .

وتعد مواجهة ميار شريف مع اللاعبه الامريكية

واحدة من المحطات الصعبة في مشوار البطولة حيث تمتلك اللاعبة الأمريكية لقب لقب بطوله بيريوف بالتشيك علي الملاعب الترابيه ، وخاضت 28 لقاء العام الماضي فازت في 12 منها .

يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستضيف منافسات الادوار التمهيديه للسيدات لبطولة استراليا المفتوحة للتنس والتي ستقام في دبي خلال الفترة من ١٠ إلي ١٣ يناير ٢٠٢١ ، في حين تستضيف دولة قطر تصفيات الرجال والتي تقام بندينة الدوحة وتشهد مشاركة النجم المصري محمد صفوت خلال نفس لافترة.

الاتحاد الدولي يشيد بإنجاز ميار شريف

كان الاتحاد الدولي للتنس الـ"ITF" قد منح لاعبة التنس المصرية ميار شريف، والملقبة بفتاة مصر الذهبية لقب ألمع وأنجح لاعبة تنس في عام ٢٠٢٠، ممن استفادوا بمنحة ال grand slam grant من الاتحاد الدولي، وممنتقدموا في الترتيب العالمي بشكل غير مسبوق خلال عام 2020بعدما كسرت ميار شريف كافة الأرقام خلال عام 2020، حيث بدأت خارج التصنيف، قبل أن تصل لأفضل تصنيف للاعبة مصرية، بعد أن قفزت إلى المركز 128 عالميا، فضلا عن تأهلها لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021، كأول مصرية في لعبة التنس تصل للمحفل الأولمبي، إضافة إلى وصولها إلى الدور الرئيسي لبطولة رولان جاروس في إنجار تاريخي، والفوز ببطولة تشارلستون المفتوحة للتنس، قبل أن تختتم الإنجازات التاريخية بهذا اللقب من الاتحاد الدولي.