النرويج وفرنسا صدام مبكر في دور المجموعات

ياسر رشاد - القاهرة - صراع مبكر سيشهده مونديال مصر لكرة اليد للرجال وذلك في دور المجموعات التمهيدي الأول .

حيث يتواجد منتخب النرويج في المجموعة الخامسة التي لفتت أنظار المحللين والخبراء بعد إجراء قرعة المونديال قبل عدة أشهر والتي تضم كل من النرويج وصيفة بطل العالم في

البطولتين السابقتين كان أخرهما عام ٢٠١٩ بألمانيا والدانمارك والتي خسرت فيها النرويج أمام الدانمارك صاحبة الأرض والجمهور ، بالإضافة إلي فرنسا بطلة العالم ٦ مرات والنمسا وأمريكا .ووفقا لئجراءات القرعة سيكون الصدام حتما مبكرا في ختام مباريات المجموعة الخامسة بين بطل أولمبياد ريو دي جانيرو عام ٢٠١٦ وهي النرويج أمام فرنسا صاحبة التاريخ والفوز باللقب العالمي ٦ مرات .وكان اللقاء الأخير الذي جمع بين الفريقين في مباراة رسمية هو نهائي بطولة العالم للرجال عام ٢٠١٧ عندما اقتنصت فرنسا اللقب علي حساب أحفاد الفايكينج بنتيجة ٢٦/٣٣ في المباراة النهائية