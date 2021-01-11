شباب الأهلي يتوج ببطولة الجمهورية لكرة الماء

ياسر رشاد - القاهرة - فريق كرة الماء بالنادي، مواليد 2003، توج ببطولة الجمهورية بعد الفوز على هليوبوليس بنتيجة 10-6.

وأقيمت المباراة بحمام سباحة النادي الأهلي، وشهدت منافسة قوية بين الفريقين على اللقب، إلا أن الأهلي نجح في اقتناص البطولة.

وقدم فريق الأهلي عرضًا قويًّا خلال المباراة، التي شهدت تألق جميع اللاعبين، الذين نجحوا في فرض سيطرتهم على اللقاء والفوز ببطولة الجمهورية.

ويرأس جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي وائل عزت، ويعاونه محمد فاضل، نائب

رئيس الجهاز، ومحمود حسن مدير جهاز كرة الماء، ومدحت فرج، نائب مدير الجهاز، وعمرو ممدوح، المدير الإداري، وسامح العشري إداريًّا، وخالد بن عيسى محللًا فنيًّا، وأحمد سمير، أخصائي تأهيل، والحسن محمد طبيبًا، وديان جوفوفيتش، مديرًا فنيًّا، ووليد عزت، المدرب العام، وممدوح منير، مدربًا.