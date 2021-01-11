الامارات | الكشف عن موقف عمر السومة من تجديد عقده مع الأهلي السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن موقف عمر السومة من تجديد عقده مع الأهلي السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "الجزيرة" السعودية، عن اقتراب الهداف التاريخي للدوري السعودي ومهاجم المنتخب السوري عمر السومة، من تجديد تعاقده مع ناديه الحالي "أهلي جدة" لثلاثة سنوات مقبلة.

وقالت الصحيفة: "إن اجتماع عقد بين إدارة النادي ووكيل اللاعب، أسفر عن اتفاق على كافة البنود، ومنها شروط السومة التي لطالما أثارت خلافاً بينه وبين إدارة النادي، خاصة مدة العقد وقيمة الراتب".

يذكر أن السومة دخل الشهر الحالي الفترة الحرة التي يحق له التوقيع لأي فريق آخر من دون العودة إلى إدارة ناديه الأهلي، مما يتيح له الانتقال إلى نادٍ جديد في صفقة انتقال حر، الأمر الذي استدعى مؤخراً إلى دخول إدارة النادي ووكيل اللاعب في مفاوضات مثمرة لتجديد العقد، خاصةً مع دخول أكثر من نادٍ على خط التعاقد مع السومة سواء من داخل الدوري السعودي أو الدوريات العربية الأخرى.

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