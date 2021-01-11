شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات الدوري المصري اليوم وموعد مباراتي الأهلي الزمالك والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلعب نادي الأهلي ونادي الزمالك الثلاثاء 12/1/2021 ضمن الجولة السابعة من جدول الدوري المصري ويلعب الزمالك ضد المصري في الساعة الخامسة مساءًا، كما يعلب الأهلي ضد الإنتاج الحربي في السابعة والنصف مساءًا، ويتصدر فريقا الأهلي والزمالك ترتيب الدوري المصري بينما يأتي الجونة في المركز الثالث من ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر النادي الأهلي ومعه نادي الزمالك ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة لكل منهما ويأتي الجونة في المركز الثالث برصيد 12 نقطة ثم النادي المصري ومصر المقاصة برصيد 10 نقاط لكل منهما.

وتأتي مواعيد الجولة السابعة والمباريات المؤجلة من الجولات السابقة من جدول مباريات الدوري المصري اليوم بالترتيب كما يلي:

الإثنين11/1/2021 مباراة الأهرام ضد وادى دجلة الساعة - الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الثلاثاء 12/1/2021 مباراة سموحة ضد البنك الأهلي - الساعة 2.30 ظهرًا بتوقيت مصر.

الثلاثاء 12/1/2021 مباراة المقاولون ضد سيراميكا كليوباترا - الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

الثلاثاء 12/1/2021 مباراة الزمالك ضد المصري - الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

الثلاثاء 12/1/2021 مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي - الساعة 7.30 مساءًا بتوقيت مصر.

الخميس 14/1/2021 مباراة نادي أسوان ضد غزل المحلة - الساعة 2.30 مساءًا بتوقيت مصر.

الخميس 14/1/2021 مباراة الجونة ضد الاتحاد السكندري - الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

الجمعة 15/1/2021 مباراة إنبي ضد سيراميكا كليوباترا - الساعة 2.30 مساءًا بتوقيت مصر.

الجمعة 15/1/2021 مباراة الأهرام ضد المقاولون - الساعة 2.30 عصرًا بتوقيت مصر.

الجمعة 15/1/2021 مباراة وادي دجلة ضد طلائع الجيش - الساعة 2.30 ظهرًا بتوقيت مصر.

الأحد 17/1/2021 مباراة سموحة ضد الإنتاج الحربي - الساعة 2.30 ظهرًا بتوقيت مصر.

الإثنين 18/1/2021 مباراة الإتحاد السكندري ضد إنبي - الساعة 2.30 ظهرًا بتوقيت مصر.

الإثنين 18/1/2021 مباراة الإسماعلي ضد المقاولون – الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري ومباراة الأهلي والإنتاج الحربي وأيضًا مباراة الزمالك والمصري هي:

تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي والإنتاج الحربي ومباراة الزمالك والمصري وكذلك كل مباريات الدوري المصري باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.