اختتام بطولة ابطال المحافظات للدراجات الهوائية بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتمت بمنطقة فوة بمدينة المكلا محافظة حضرموت، اليوم، بطولة أبطال سباقات بطولة الدراجات الهوائية لأبطال التصفيات التمهيدية بمحافظات عدن ولحج وتعز وابين والضالع وحضرموت والتي استضافتها مدينة المكلا على مدى ثلاثة أيام نظمها الاتحاد العام للدراجات بتمويل من صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة (عدن ) وبمشاركة قرابة 50 دراجاً أبطال المرحلة الأولى للتصفيات التمهيدية التي جرت بالمحافظات.



وكرم محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني ومعه وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون الشباب فهمي عوض باضاوي ومدير أمن ساحل حضرموت اللواء الركن سعيد العامري ، والمدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت الكابتن حسن مسجدي ورئيس الاتحاد العام للدراجات محمد عيدروس العيدروس، أبطال البطولة ( الثلاثة الأوائل ) في الأربعة السباقات لفئتي الشباب والناشئين كما تم تكريم عدد من الشخصيات والجهات المساهمة والمتعاونة في نجاح البطولة ومنافساتها .

وتم إجراء سباقات الفردي عام ناشئين لمسافة 50 كيلو متر والفردي العام شباب لمسافة 70 كيلو متر ( بنظام الدوران ) وأسفرت نتائج السباقات على النحو التالي :

فردي عام سباق فئة الناشئين :

المركز الأول – عبدالقادر افاق عبدالقادر – الشرارة لحج

المركز الثاني – عبدالله هادي بازهير – البرق وادي حضرموت المركز الثالث – عبدالعزيز احمد باعوضان – البرق وادي حضرموت

فردي عام سباق فئة الشباب :

المركز الأول – عمرو خالد ياسين – وحدة عدن المركز الثاني – صالح محمد ناصر – الشعلة عدن

المركز الثالث – سالم عيديد باضاوي – البرق وادي حضرموت

سباق فردي ضد الساعة فئة الشباب لمسافة 25 كيلو متر:

المركز الأول الدراج عمرو خالد ياسين - عدن نادي وحدة عدن

المركز الثاني الدراج عبدالحكيم منير عمر - أبين نادي هلال جعار

المركز الثالث الدراج سالم عيديد باضاوي وادي حضرموت- نادي البرق

سباق فردي ضد الساعة فئة الناشئين لمسافة 15 كيلو متر:

المركز الأول الدراج عبدالله هادي بازهير - وادي حضرموت - نادي البرق المركز الثاني الدراج عبدالقادر أفاق عبدالقادر- لحج - نادي الشرارة

المركز الثالث الدراج عبدالله صبري حيدره – عدن - شباب المنصورة .