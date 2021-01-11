شكرا لقرائتكم خبر عن هل يذهب أوزيل إلى فنربغشة؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لمح شقيق أوزيل لقرب انتقال نجم أرسنال لفنربغشة التركي في موسم الانتقالات الشتوية الحالي، ونشر على حسابه صورة شعار النادي وتحتها إيموجي يغمز، وينتهي عقد أوزيل، الذي يتقاضى 350 ألف استرليني أسبوعياً ولم يلعب مع الفريق منذ مارس/ آذار الماضي، في الصيف لكن بعد تجميده من مدربه أرتيتا في تشكيلاته المحلية والأوروبية يبحث عن مخرج لأزمته ويتفاوض حالياً مع إدارة النادي لأخذ ما تبقى من قيمة عقده قبل أن يرحل مجاناً في الصيف.