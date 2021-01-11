شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يبحث مع موسيمانى احتياجات الأهلى فى جلسة بالنادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي اجتماعًا خلال الساعات الماضية ، مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول للكرة، في حضور لجنة التخطيط، وسيد عبد الحفيظ مدير جهاز الكرة، وشهد الاجتماع مناقشات عديدة بين رئيس النادي والمدير الفني وبخاصة احتياجات الفريق في الفترة المقبلة على كافة المستويات.

وأكد محمود الخطيب خلال الاجتماع على استمرار الدعم والمساندة الكاملة للفريق وجهازه الفني، وتوفير كل وسائل النجاح، والتأكيد على أن طموح الأهلي والمنتمين إليه لا يتوقف عند تحقيق بطولة؛ سواء كانت محلية أو قارية.



جلسة الخطيب مع موسيمانى

ويرغب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، فى توفير كل سُبل النجاح له فى تجربته التى بدأت قبل ثلاثة أشهر تقريباً وتحديداً أول أكتوبر الماضى، لذا يعمل المدرب الأفريقى على تحصين نفسه بكل ما يحتاجه من مقومات وعوامل للنجاح.

ولم تقف طلبات موسيمانى من إدارة الأهلى على توفير لاعبين بمواصفات خاصة أو التعاقد مع محلل أداء جاء به منذ أيام من جنوب أفريقيا أو إعادة لاعبين مُعارين أو الاستغناء عن بعض اللاعبين الغير مؤثرين، لكن طلبات المدير الفنى شملت أيضاً الإقامة فى مكان هادئ تماماً يُساعده على التفكير ودراسة الخصوم وتحقيق أهدافه جيداً.

وطلب موسيمانى من الأهلى مؤخراً الرحيل من مقر إقامته الحالية بأحد فنادق حى الزمالك، الذى يبعد عن مقر الأهلى فى الجزيرة بمسافة قصيرة، للإقامة بأحد المنتجعات الراقية فى مدينة 6 أكتوبر، ويرغب المدير الفنى للأهلى فى الإقامة بهذا المنتجع بحثاً عن الهدوء والاستقلالية مع أسرته التى تُقيم معه حالياً بالقاهرة.