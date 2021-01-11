شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: العودة للأهلى "محرمة" على رمضان صبحي وأحمد فتحي لأخر العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير، استحالة عودة الثنائى رمضان صبحي وأحمد فتحى لاعبا بيراميدز لصفوف النادى الأهلي مرة آخرى، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم:" بعد الكلام اللى انتشر عن عودة رمضان صبحي للأهلى سألت المسئولين قالولى مفيش كلام من ده، أحمد فتحي ورمضان صبحي اختاروا بمحض إراداتهم الرحيل عن الأهلي والانضمام لبيراميدز وبالتالى سيظل باب الأهلى مغلقاً أمامهم".

ويضيف شوبير:" مسئولو الأهلى قالوا القرار ده ليس خاص بالوقت الراهن فقط وإنما مستقبلا أيضاً بمعنى أن العودة للأهلى محرمة على رمضان صبحي وأحمد فتحى لأخر العمر، الأهلي يتمنى لهم التوفيق فى خطوتهم الجديدة ولن يناقش هذا الملف فى أى وقت مرة آخرى".

وتابع شوبير:" الأهلى أغلق ملف التعاقد مع أسامة جلال، وهناك إعجاب بكريم فؤاد ولكن الأهلى لن يتعاقد مع صفقات آخرى فى الشتاء بعد والتر بواليا ولن يرحل لاعبين عن الفريق بخروج أحمد ياسر ريان للإعارة لسيراميكا، واللاعب فضل سيراميكا لأنه العرض الأفضل مادياً ولوجود النادى فى القاهرة بعدما كان أنهى الاتفاق مع سموحة".

وأردف شوبير:" الأهلي بيأكد أنه لم يتلقى أى عرض من الوحدة الإماراتي لضم حسين الشحات واللاعب مستمر ولا يوجد نية لرحيله بأى شكل".

وعن أسوان قال شوبير:" كانت هناك مفاوضات مع ضياء السيد لتولى المسئولية ولكن جبهة مجلس الإدارة استقرت على علاء عبد العال، ومن حق سامى الشيشينى أن يدرب فريق أخر لأنه تعرض للإقالة ولم يعتذر مثل طارق العشري".

وتابع شوبير:" أشم رائحة إفساد مسابقة الدوري أو إلغاؤها، أقول هذا الكلام والأهلى والزمالك متصدرين، تم الحديث أولا عن الغاء تقنية الفار ثم تم التراجع، رئيس اتحاد الكرة اجتمع مع أندية القسم الثانى وقالهم عايز الغى مسابقات الناشئين بسبب كورونا رغم ان الاتحاد لسه بادىء دوري الكرة النسائية".

وكان سيف زاهر قد كشف خلال برنامج ملعب أون تايم على فضائية أون تايم سبورتس، وجود محاولات من عدة رجال أعمال لإعادة نجم كبير لأحد القطبين بعد انتقاله إلى نادٍ آخر شهير فى الدورى المصرى، الأمر الذى جعل جميع التكهنات تشير إلى رمضان صبحى.

وقال سيف زاهر، إن هناك محاولات جادة من رجال أعمال لإعادة لاعب ترك أحد القطبين فى الدورى المصري مقابل انتقاله إلى نادٍ آخر شهير بمقابل مادى كبير جدا .

وأضاف سيف زاهر، أن اللاعب أبدى موافقته على الرجوع إلى ناديه مرة أخرى، رغم صغر فترة وجوده مع الفريق الآخر، وشدد سيف زاهر على أن هناك تحفظا ورفضا من مجلس إدارة النادى لصعوبة تقبل الجمهور الأمر.