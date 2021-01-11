شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمد فاروق لاعب بيراميدز فى السمانة والأشعة تحدد مدة غيابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض محمد فاروق صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، للإصابة فى عضلة السمانة، خلال مشاركته فى المران الختامى أمس الأحد، قبل مواجهة وادى دجلة فى المباراة المقرر لها في تمام الخامسة مساء اليوم الإثنين على استاد الدفاع الجوى في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة يدخلها الفريقين بمعنويات منخفضة حيث تعادل بيراميدز مع البنك الأهلى سلبياً في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر وادى دجلة من إنبى بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

وكان من المقرر أن يدخل محمد فاروق قائمة بيراميدز لمواجهة وادى دجلة، إلا إن الإصابة تسببت فى ابتعاده عن المباراة، ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لإشعة على عضلة السمانة من أجل تحديد مدى الإصابة التى تعرض لها ومدة الراحة التى يحتاجها قبل العودة لتدريبات فريقه.

وضمت قائمة بيراميدز لمواجهة وادى دجلة 20 لاعبًا هم، حراسة المرمى: شريف إكرامي - المهدي سليمان، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - علي جبر - طارق طه - أحمد فتحي - أحمد سامي، خط الوسط: عمر جابر - أحمد توفيق - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - محمود حمادة - أحمد الشيخ - إبراهيم عادل، خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد ثمانية نقاط بعدما لعب خمسة مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلهم وخسر مباراة وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف ، فيما يحتل وادى دجلة المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مباراتين وخسر مباراتين وسجل لاعبيه خمسة أهداف وتلقت شباكه ستة أهداف.