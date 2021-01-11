شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة الجبهة اليسرى فى الأهلي تؤرق موسيماني قبل مباراة الإنتاج الحربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلي أزمة في مباراة الإنتاج الحربي حال عدم قدرة الدولي التونسي على معلول ظهير أيسر الفريق على المشاركة في المباراة بعدما تعرض لإصابة في مران الأمس حرمته من استكمال المران.

وتتمثل الأزمة في عدم وجود ظهير أيسر يشارك في مباراة الإنتاج المقرر لها السابعة والنصف من مساء غداً، الثلاثاء، في الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز باستاد الأهلي في السلام.

وخرج علي معلول من مران الأمس أمس بسبب إصابته نتيجة كرة مشتركة مع زميله بالفريق أحمد رمضان بيكهام، وسيخضع لفحص طبي قبل مران اليوم لتحديد موقفه من المشاركة في المران ومن ثم دخول قائمة مباراة الغد.

وحال غياب علي معلول سيواجه الأهلي أزمة في الجبهة اليُسرى لأن محمود وحيد يعاني هو الأخر من إصابة في الركبة حرمته من المشاركة في تدريبات الفريق الماضية ومازال يؤدي برنامج تأهيلي للتعافي من هذه الإصابة.

ويدرس الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي حالياً الحلول التى سيلجأ لها من أجل تعويض معلول_ حال تأكيد غيابه عن مباراة الإنتاج_ وعدم وجود محمود وحيد ضمن قائمة الفريق.

ومن الحلول التى ستكون مُتاحة أمام موسيماني الدفع بأيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر على أن يدفع المدير الفني بـ"ياسر إبراهيم" بجوار بدر بانون في خط الدفاع.