شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يرد على أنباء العرض الإماراتي لضم حسين الشحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مسئولو النادي الاهلي ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن تلقى النادي عرضاً رسمياً من الوحدة الاماراتي للتعاقد مع حسين الشحات لاعب الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وقال مسئولو الأهلي أن ما تردد في هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق فالنادي لم يتلقى عروضاً لضم الشحات كما أن النادي لا يرغب في الإستغناء عن الشحات أو أي لاعب أخر في الفريق.

ويرى مسئولو الاهلي أن الشحات من القوام الاساسي للفريق ولا يمكن الإستغناء عنه في الفترة المقبلة التى يتطلع فيها الأهلي لمواصلة رحلة البطولات التى حصدها الفريق الموسم الماضي بالفوز بالثلاثية التاريخية ، الدوري وأفريقيا وكأس مصر.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت أنباء حول وصول عرض من النادي الإماراتي لضم حسين الشحات وأكدت التقارير أن الوحدة يرغب في إعادة الشحات للدوري الأماراتي الذي سبق وتألق فيه من قبل عن طريق نادي العين والذي رحل منه للأهلي قبل عامين تقريباً.