شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعلن التعاقد مع أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلى لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة نادى سيراميكا التعاقد مع أحمد ياسر ريان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الأهلي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بعد التوصل لاتفاق مع اللاعب وإدارة ناديه.

وذكر سيراميكا أن أحمد ياسر ريان وقع بشكل رسمى على عقود الانضمام إلى صفوف الفريق، لتدعيم خط هجوم الفريق فى الفترة المقبلة.

وتعتبر صفقة أحمد ياسر ريان الأولى فى التعاون بين الناديين، فى ظل العلاقات الطيبة التى تجمع إدارة النادى الأهلى بإدارة نادى سيراميكا.

ويستعد فريق سيراميكا لمواجهة المقاولون العرب فى الخامسة مساء غد، الثلاثاء، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثالثة لمسابقة الدورى الممتاز.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الثامن فى جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعهم من خمس مباريات.