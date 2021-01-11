شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز عن أنباء عودة رمضان صبحي للأهلى: "كلام يضحك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق مصدر مسئول بنادى بيراميدز، عن الأنباء الواردة حول وجود محاولات من البعض لإعادة رمضان صبحي جناح الفريق إلى صفوف النادي الأهلي مرة آخرى، مؤكدًً أن تلك الأنباء ليس لها أى أساس من الصحة، وأن تركيز اللاعب فى الوقت الحالى مع فريقه من أجل المنافسة بقوة على لقبى الدورى والكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف المصدر فى تصريحاته لـ"الخليج 365": "لما بسمع الكلام ده بضحك، لإن هذا الحديث ليس له أى أساس من الصحة، ولا يمت للواقع بشئ، حصلنا على خدمات رمضان صبحى من نادى هدرسفيلد الإنجليزى بشكل نهائى، ولم نقوم باستعارته من الأهلى حتى يكون الحديث عن عودته مرة أخرى".

تابع حديثه: "رمضان صبحي مستقبل بيراميدز، ونعلم امكانيات اللاعب والتى ستحدث فارق مع الفريق فور تخطيه مرحلة الضغط والحرب الشرسة التى يتعرض لها، ونثق فى قدرات اللاعب ثقة كبيرة وننتظر منه مزيد من التألق خاصة وإنه يقدم مستوى جيد فى الفترة الحالية".

وكان سيف زاهر قد كشف خلال برنامج ملعب أون تايم على فضائية أون تايم سبورتس، وجود محاولات من عدة رجال أعمال لإعادة نجم كبير لأحد القطبين بعد انتقاله إلى نادٍ آخر شهير فى الدورى المصرى، الأمر الذى جعل جميع التكهنات تشير إلى رمضان صبحى.

وقال سيف زاهر، إن هناك محاولات جادة من رجال أعمال لإعادة لاعب ترك أحد القطبين فى الدورى المصري مقابل انتقاله إلى نادٍ آخر شهير بمقابل مادى كبير جدا .

وأضاف سيف زاهر، أن اللاعب أبدى موافقته على الرجوع إلى ناديه مرة أخرى، رغم صغر فترة وجوده مع الفريق الآخر، وشدد سيف زاهر على أن هناك تحفظا ورفضا من مجلس إدارة النادى لصعوبة تقبل الجمهور الأمر.