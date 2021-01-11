شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يؤكد فرض غرامات فورية على الأندية المخالفة للإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن هناك غرامات فورية على الأندية أو المؤسسات الرياضة التى تخالف التعليمات والإجراءات الاحترازية فى ظل جائحة كورونا، موضحا أن زيارته لبعض الأندية كانت فى إطار توصيل رسالة للمجتمع بمدى أهمية الإجراءات الرياضية وأنها مسئولة عن وجود أى مخالفات قائلا، "هناك غرامات فورية على المؤسسات التى تخالف التعليمات، لأن المؤسسات مسئولة عن وجود أى مخالفات فيها ".

وأضاف صبحى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الوزارة ستقوم بزيارات إلى باقى المحافظات وتفقد عدد كبير من الأندية والهيئات الرياضية للاطمئنان على مدى الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية، ولكن سيتم ذلك بعد بطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر فى الفترة من 13 إلى 31 يناير الجارى.

وحرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على التواصل مع مسئولى وزارة الصحة لمتابعة الملف الطبى لبطولة كأس العالم لكرة اليد التى تقام بمصر فى الفترة من 13 الى 31 يناير الجارى للاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتعليمات الإرشادية التى أقرتها اللجنة الطبية بالاتحاد الدولى وكذلك وزارة الصحة .

جاء تواصل صبحى مع زايد فى ضوء تسلم وزارة الصحة الملف الطبى لكنه حرص على المتابعة لضمان خروج البطولة فى أفضل شكل يليق باسم مصر تزامنا مع الظروف التى تمر بها مختلف الدول من تفشى فيروس كورونا.

من جانبه أكد وزير الشباب والرياضة ان البطولة تنال اهتمام القيادة السياسية والتى كلفت بان تخرج البطولة بافضل شكل بالاضافة الى اهتمام ومتابعة مختلف دول العالم خاصة وانها النسخة الأولى التى تشهد مشاركة 32 منتخب لأول مرة فى تاريخ البطولة .