شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن غياب نادر رمضان عن موقعة الرجاء المغربى بسبب التهاب الحلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علاء وحيد المتحدث الإعلامى للنادى الإسماعيلي، غياب نادر رمضان لاعب خط وسط الدراويش عن مباراة الرجاء المغربى بسبب معاناته من التهاب فى الحلق، وقال علاء وحيد فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم:"الاجواء مثالية فى المغرب والاستعدادات تسير على قدم وساق نحو صعود الاسماعيلى للمباراة النهائية لكأس العرب".

ويضيف علاء وحيد: "تأكد غياب نادر رمضان لاعب خط الوسط بسبب معاناته من التهاب فى الحلق حيث دخل المستشفى وخرج ليغيب عن المران الأخير للدراويش كما فضل الجهاز الطبى عدم الاستعانة بعبد الرحمن مجدى صانع العاب الفريق لحاجته لاسبوع آخر لاستعادة جاهزيته البدنية".

وأكمل المتحدث الاعلامى للإسماعيلى: "أبو طالب العيسوى حرص على إبلاغ اللاعبين خلال المحاضرة برسائل الجماهير التى وصلتله والمتعطشة لانتصار الدراويش والتأهل للمباراة النهائية وأصبحت الروح المعنوية فى السماء".

وأردف: "ملعب مراكش الذى ستقام عليه المباراة ملعب مثالى ونال اعجاب الجهاز الفنى واللاعبين خلال المران الأخير".

ويدخل فريق الإسماعيلى مع دقات الثامنة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة "السابعة بتوقيت المغرب"، أهم مبارياته في السنوات الأخيرة حينما يحل ضيفًا على الرجاء المغربى على ستاد مراكش الكبير في إياب دور الأربعة ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال "البطولة العربية" في لقاء يقام بدون حضور جماهيرى بسبب تفشى فيروس كورونا الذى تسبب في تأجيل المباراة منذ مارس الماضى، ويحتاج الدراويش لتحقيق أى نتيجة إيجابية لخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية أمام إتحاد جدة السعودى.

ويعد الاسماعيلى أكثر الأندية المصرية مشاركة فى هذه البطولة، لعب الدراويش 65 مباراة فاز فى 34 وتعادل فى 18 وخسر 13 لقاء وسجل 102 هدف وتلقت شباكه 56 هدفاً .