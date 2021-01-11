شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طارق سليمان مدرب حراس الأهلى السابق بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكدت إصابة طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الأهلى السابق، بفيروس كورونا، بعدما أثبتت نتيجة المسحة التي خضع لها إيجابية، بعد ظهور بعض الأعراض عليه وخضوعه للمسحة التى أكدت إصابته بكورونا.

وخضع مدرب الحراس السابق للعزل المنزلى، وفقا لتعليمات الأطباء مع الالتزام بالبروتوكول العلاجى، لحين تحول المسحة من إيجابية إلى سلبية .

من ناحية أخرى، رشح طارق سليمان، مدرب حراس مرمى النادى الأهلى السابق، محمد الشناوى حارس مرمى المارد الأحمر للمشاركة مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو مؤكداً أن الأهلى لا يحتاج للتعاقد مع حراس مرمى لأنه ليس هناك أفضل من على لطفى، وقال طارق سليمان أن "الأهلى لا يحتاج لحارس مرمى جديد، الفريق به الشناوى وعلى لطفى وهما ثنائى صاحبا خبرات طويلة بجانب وجود الصاعد مصطفى شوبير".

وأضاف طارق سليمان، "أنا ضد إعارة مصطفى شوبير لانه مقيد أفريقيا ومتواجد مع الفريق فى المعسكرات، الأقرب للخروج للإعارة ، وتابع طارق سليمان، "لما الشناوى جه الأهلى قولتله اللعب فى الأهلى مختلف اصبر وهتبقى حارس مرمى منتخب مصر، الأهلى يضيف لاى حد، ده حتى عمال غرف الملابس نجوم فى الفضائيات ولنا فى عم حارث أكبر مثال".