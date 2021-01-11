شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يتوجه اليوم إلى فندق إقامة بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه منتخب مصر لكرة اليد مساء اليوم الأثنين، إلى مقر فندق إقامة منتخبات مجموعة استاد القاهرة والمتواجد فى منطقة الزمالك، بعدما قضى المنتخب فترة عزل فى أحد فنادق مدينة نصر القريبة من طريق السويس لخوض وديتى اليابان.

وتبين سلبية المسحة التى أجراها اللاعبين مؤخرا قبل عمل مسحة جديدة غدا الثلاثاء قبل إنطلاق مونديال اليد.

أكد هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد و اللجنة المنظمة لبطولة العالم، أن قرار عدم حضور الجماهير لمونديال مصر 2021 استجابة من الدولة لرغبة رابطة المحترفين الأوروبيين لخروج البطولة بسلام.

وقال نصر، إن أهمية خروج البطولة فنيا وصحيا له الأولوية، لذا فضلت الدولة الاستجابة لرغبة المحترفين الأوروبيين لاطمئنانهم قبل الوصول للمشاركة فى البطولة المنتظرة.

وتقرر إقامة بطولة العالم لكرة اليد المقرر انطلاقها الأربعاء المقبل بدون جمهور، حيث جاء ذلك بعد اجتماع للجنة العليا للمونديال اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وحضور وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لليد والمهندس هشام نصر رئيس اتحاد اليد واللجنة المنظمة وحسين لبيب مدير البطولة.

وتستضيف صالات استاد القاهرة وصالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديد وبرج العرب منافسات البطولة.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، إقامة مباريات منتخب مصر فى السابعة مساءً بدءًا من يوم 13 يناير الجارى على صالة استاد القاهرة الدولى، ويبدأ الفراعنة مباريات بطولة العالم بمواجهة تشيلى، ثم جمهورية التشيك يوم 16 يناير، وأخيرا السويد يوم 18 ضمن المجموعة السابعة، وتضع اللجنة المنظمة للبطولة الرتوش الأخيرة لحفل الافتتاح المقرر أن يحييه النجم تامر حسنى بأغنية للبطولة.