شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. عندما خسر منتخب الشباب من ألمانيا بسبب "محاضرة فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

وروى أحمد سمير فرج، نجم الإسماعيلى السابق، كواليس غرف الملابس عندما كان فى صفوف منتخب الشباب، مؤكدًا أنه يعد من المواقف الكوميدية رغم الخسارة من الفريق المنافس حينها.

وقال سمير فرج عبر حسابه الشخصى على فيس بوك، "كان عندنا ماتش ضد منتخب ألمانيا للشباب وكابتن محمد رضوان المدير الفنى جابلنا ماتش لألمانيا نتفرج عليه عشان نعرف كل واحد هيلعب على مين، المهم تانى يوم نزلنا لاقينا فرقه غير اللى إحنا شوفناها واتغلبنا 2/0 بليل فى المحاضره كابتن رضوان مضايق وبيسأل ليه كنا وحشين، أحمد غانم سلطان قاله مانت بتفرجنا على فرقه نزلنا لاقينا ناس تانيه، فقاله انت تلعب على اى حد، راح غانم قاله ازاى يعنى أنا من امبارح بتفرج على باك ليفت بيرقص على جوه العب على واحد بيرقصنى على بره".