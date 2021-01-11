شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للاسماعيلى أمام الرجاء المغربى فى البطولة العربية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاسماعيلى فى الثامنة مساء اليوم، الاثنين بتوقيت القاهرة "السابعة بتوقيت المغرب"، أهم مبارياته في السنوات الأخيرة حينما يحل ضيفًا على الرجاء المغربى باستاد مراكش الكبير في إياب نصف النهائى ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال "البطولة العربية" في لقاء يقام بدون حضور جماهيرى بسبب تفشى فيروس كورونا الذى تسبب في تأجيل المباراة منذ مارس الماضى، ويحتاج الدراويش لتحقيق أى نتيجة إيجابية لخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية أمام إتحاد جدة السعودى.

ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام الرجاء المغربى مكونا من: "محمد صبحى – مروان الصحراوى- محمد عمار- رضوان الشريفى – محمد هاشم- محمد عادل –دونجا- أحمد مدبولى- محمد الشامى- شكرى نجيب- فخر الدين بن يوسف".

الاسماعيلى أكثر الأندية المصرية مشاركة فى هذه البطولة، لعب الدراويش 65 مباراة فاز فى 34 وتعادل فى 18 وخسر 13 لقاء وسجل 102 هدف وتلقت شباكه 56 هدفاً .

وتضم قائمة الاسماعيلى 6 عناصر جديدة تتواجد فى البطولة العربية لأول مرة فى تاريخهم، بعد انضمامهم للقلعة الصفراء وهم مروان الصحراوى ورضوان شريفى وأحمد كاستيلو ومحمد عادل وأحمد مصطفى وأرى بابل.

الاسماعيلي تأهل على حساب الاتحاد السكندري في ربع نهائي البطولة، بعدما فاز في مجموع مباراتي الذهاب العودة بهدف نظيف بينما تأهل الرجاء البيضاوي المغربي بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز في الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض.