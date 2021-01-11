شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا عن سر التتويج بالتاسعة: روح اللاعبين ودعم جمهور أعظم نادى فى الكون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي على السؤال الذي طرحته الصفحة الرسمية للنادي الأحمر عبر تويتر عن سر تتويج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا، وحصد النجمة التاسعة في مسيرته، بعد الفوز على الزمالك بهدفين لهدف في المباراة النهائية.

وقال كهربا عبر حسابه على تويتر: "روح اللاعبين ودعم جمهور أعظم نادي في الكون".

ولعب كهربا مع الأهلى 30 مباراة في كل البطولات سجل 11 هدف وصنع أربعة أهداف بينما شارك في الدوري فقط في 19 مباراة سجل تسعة أهداف وصنع أربعة أهداف.

واشتعل الصراع بين الأهلى والزمالك على صدارة جدول ترتيب الدورى مبكرًا، حيث تساوى قطبى الكرة المصرية فى عدد النقاط بعدما وصل الأبيض للنقطة 13 فى المركز الثانى، متساويًا مع المارد الأحمر المتصدر بفارق هدفين، لاسيما وإن كل فريق خاض 5 مواجهات حقق كل منهما الفوز فى 4 وتعادلوا فى واحدة.

وأغلق الجهاز الفني للأهلي ملف مباراة الفريق أمام سيراميكا في الدوري والتى انتهت بفوز المارد الاحمر بهدفين دون رد فى الجولة السادسة للمسابقة وبدأ يستعد لمباراة الإنتاج الحربي المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز ، ومن المقرر أن يتحدد مصير الثنائي مروان محسن ومحمد هاني من دخول قائمة المباراة خلال الساعات المقبلة بعدما تغيّب عن الفريق المباريات الماضية للإصابة بفيروس كورونا.