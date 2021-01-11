شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يعود للأهلي؟.. طريقك مسدود.. مسدود.. مسدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طريقك مسدود.. مسدود.. مسدود يا عفيجي.. هكذا يؤكد الجميع فى الأهلي وعلي جميع الأصعدة.. ليس هناك أى مجال للنقاش بشأن إمكانية عودة رمضان صبحي لاعب بيراميدز للأهلي.. فالموضوع منتهى ولا يحتمل النقاش.. رمضان لن يعود بل إن النادى لم يتلق أى عروض أو وساطات لعودة اللاعب عن طريق رجل أعمال شهير كما زعم البعض خلال الساعات الماضية.

إدارة الأهلي منذ رحيل رمضان صبحي أعلنت أن علاقته بالقلعة الحمراء انتهت إلى غير رجعة، وهو القرار الذى باركته جماهير الأهلي بعدما "باع" رمضان الأهلي بحثا عن "الدولارات" وراح يتحدث عن شماعات لا وجود لها على أرض الواقع بأنه يبحث عن طموح وبطولات فى نادٍ آخر وهى شماعات غير مقنعة على الإطلاق لرمضان نفسه قبل الآخرون.

ليس صحيحا أن الأهلي درس فكرة عودة رمضان صبحي ثم رفضها لأن الأهلي لم يتلق وساطات لعودة اللاعب كما أن مثل هذه الأمور لا تحتاج للدراسة لأن الرفض هو أول رد علي صعيد الإدارة مهما تغير من يجلس على كرسي الإدارة أو علي صعيد الجمهور الذي صب جام غضبه على رمضان صبحي بسبب تفضيله لغة الدولارات على النادي الذي صنع نجوميته وجعله يحترف في أقوي دوري في العالم ثم اعاده للحياة الكروية بعدما هزمه صدأ الدكة في إنجلترا.

أاغلق الأهلي كل الأبواب في وجه رمضان صبحي كما اغلقها من قبل في وجه كثيرون تحدوا مبادئ الاهلي وتقاليده ومنهم التوأم حسام وإبراهيم حسن وعصام الحضري وإبراهيم سعيد وغيرهم.