شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة أسرار ماجد لاعبة سلة سبورتنج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت المسحة التي خضعت لها أسرار ماجد لاعبة فريق كرة السلة بنادى سبورتنج عن سلبية المسحة التي خضعت اللاعبة، بعد الإصابة التي تعرضت لها الأيام الماضية، بفيروس كورونا، والتي يتم الخضوع لها قبل مباريات الفريق في البطولات المختلفة.

ومن المقرر أن تنضم اللاعبة لتدريبات الفريق خلال الأيام المقبلة، في إطار الاستعداد لمباريات كأس مصر سيدات.

وحل سبورتنج في المركز الثانى في ترتيب فرق السيدات ببطولة الدورى خلف الأهلى الذى تصدر البطولة، وفى الثالث سموحة، ثم الشمس والجزيرة وهليوبوليس، والصيد والزمالك ثامنا، وعلى مستوى الرجال تصدر الأهلي المركز الأول رجال، يليه الاتحاد، وسبورتنج، وسموحة، والزمالك خامسا.

ومن المقرر أن يلتقى سبورتنج في مباريات ربع النهائى مع الزمالك يوم 23 يناير الجارى، كما يلتقى الأهلى مع مدينة نصر، وهليوبوليس مع الصيد، ومصر للتأمين فى مواجهة سموحة، وفوز الزمالك يؤهله لمواجهة الفائز من سموحة والتأمين فى نصف النهائى، وكذلك فوز الأهلى على مدينة نصر يصعد به لمواجهة الفائز من هليوبوليس والصيد فى قبل النهائي، وحال حسم الأهلى الصعود للنهائى والزمالك أيضا يلتقى الفريقان فى مباراة حسم البطل لبطولة كأس السيدات.