شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب وزارة الرياضة لإقامة انتخابات الجبلاية فى موعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة خطاباً إلى وزارة الشباب والرياضة، تطالب فيه مجدداً إقامة الانتخابات في نهاية شهر يناير الجارى، وفقاً لتعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، خاصة بعد ما قامت اللجنة الثلاثية بإطلاع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على خطة الجبلاية لإقامة الانتخابات فى مكان مفتوح من أجل الحصول على استثناء من قرار تجميد الجمعيات العمومية وغير العادية حتى تتم الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية لإجراء الانتخابات.

وأكد مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة أن اللجنة الثلاثية طلبت فى الخطاب المرسل لوزارة الرياضة ضرورة إقامة الانتخابات فى الموعد الذي حدده الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" وهو في نهاية الشهر الجاري.

وأضاف المصدر، أن اتحاد الكرة لم يتلق أى إخطارات رسمية تفيد بعدم إقامة الانتخابات في نهاية شهر الجارى، مؤكداً أن الجبلاية اقترحت إقامة الانتخابات فى مكان مفتوح مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا، كما تعهد مسئولو اتحاد الكرة بإنهاء عملية التصويت فى الانتخابات خلال ساعة واحدة، خاصة أن 96 ناديا فقط من لها حق التصويت فى الانتخابات المقبلة بعد تقليص العدد.