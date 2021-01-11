شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تتأهل للدور الثاني لتصفيات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت ميار شريف فتاة مصر الذهبية في التأهل للدور الثاني من التصفيات لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعد تجاوز اليابانية أكيكو اوماي في الدور الأول للتصفيات.

وحققت ميار شريف فوزاً كاسحاً على اليابانية أكيكو اوماي، بعد الفوز بالمجموعة الأولى (6/0)، والمجموعة الثانية (6/1).

وكتب الحساب الرسمي لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس عبر "تويتر" أن ميار شريف تواصل التقدم نحو الأدوار الرئيسية للبطولة.

وأشار الحساب الرسمي لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس إلى أن ميار شريف سبق وكتبت التاريخ كونها أول مصرية تتأهل للدور الرئيسي لرولان جاروس في 2020.

وقال الحساب الرسمي "ميار شريف تسعى لهذا الأمر في أستراليا المفتوحة للتنس".

وتعتبر ميار شريف أول لاعبة مصرية فى التاريخ تبلغ الدور الرئيسى فى إحدى بطولات الجراند سلام الكبرى بعدما وصلت للدور الرئيسى ببطولة رولان جاروس فى أكتوبر الماضي، كما أنها أول مصرية تتأهل لدورة الألعاب الأولمبية حيث ستلعب فى أولمبياد طوكيو عام 2021.