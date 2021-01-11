شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى فتحى عن سبب تتويج الأهلى بلقب أفريقيا: القتال والعزيمة سر التاسعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد حمدى فتحى نجم النادي الأهلي على السؤال الذى طرحته الصفحة الرسمية للنادي الأحمر عبر تويتر عن سر تتويج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا، وحصد النجمة التاسعة في مسيرته، بعد الفوز على الزمالك بهدفين لهدف في المباراة النهائية. وقال حمدى فتحى عبر حسابه على تويتر، "القتال والعزيمة هما سر التاسعة".

واشتعل الصراع بين الأهلى والزمالك على صدارة جدول ترتيب الدورى مبكرًا، حيث تساوى قطبا الكرة المصرية فى عدد النقاط بعدما وصل الأبيض للنقطة 13 فى المركز الثانى، متساويًا مع المارد الأحمر المتصدر بفارق هدفين، لاسيما أن كل فريق خاض 5 مواجهات حقق كل منهما الفوز فى 4 وتعادلوا فى واحدة.

وأغلق الجهاز الفني للأهلي ملف مباراة الفريق أمام سيراميكا في الدوري والتى انتهت بفوز المارد الاحمر بهدفين دون رد فى الجولة السادسة للمسابقة وبدأ يستعد لمباراة الإنتاج الحربي المقرر لها الثلاثاء المقبل فى الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز، ومن المقرر أن يتحدد مصير الثنائي مروان محسن ومحمد هانى من دخول قائمة المباراة خلال الساعات المقبلة بعدما تغيّب عن الفريق المباريات الماضية للإصابة بفيروس كورونا.