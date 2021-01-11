شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. مصطفى محمد خيانة مشروعة فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يٌعد مصطفى محمد لاعب الزمالك أحد أفضل مهاجمى مصر فى الفترة الحالية، فى ظل تألقه ومستواه الفنى المميز الذى أصبح محط أنظار الكثير من الدوريات الأوربية، وخاصة الفرنسية، حتى تلقى عرضا رسميا من نادى سانت ايتيان الفرنسى، الذى عرض سداد 4 ملايين يورو لضم مصطفى محمد، بخلاف مليون و500 ألف يورو حوافز بشروط محددة، و15% من نسبة بيعه مستقبلا لأى نادٍ.

ولأن مصطفى محمد لاعب مثل أى لاعب آخر يرغب فى خوض تجربة الاحتراف، فى ظل سنه الصغير ليكون سفيرا لبلده عامة، وناديه خاصة، وليكتسب المزيد والمزيد من الخبرات، إلا أن هناك من رأى أن هذا يٌعد تخلى عن بيته وقت الحاجة اليه، وعدم إدراك للوضع الحالى، الذى تمر به القلعة البيضاء.

مصطفى محمد ليس خائنا للزمالك أو متمردا، بل يبحث عن الذات مبكرا، حتى يصنع لنفسه أرضا صلبة يقف عليها فى الدوريات الأجنبية، وليسير على نفس خطى محمد صلاح عندما انتقل من إلمقاولون إلى بازل ومنه إلى الدورى الايطالى ثم الانجليزى .

اللاعب نفسه يرى أن المشاركة فى الاولمبياد ليست كافية لإرضاء طموحه، فى ظل ما تمر به دول العالم به من تفشى فيروس كورونا فى الوقت الحالى، لذلك عدم الاستقرار وكثرة التفكير سيؤثر سلبا على اللاعب وبالتالى ينعكس على مستواه، لذلك سيكون الاحتراف هو الحل للبلدوزر الصغير .



اللاعب وزوجته