شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب طلب موسيماني مدرب الأهلى الرحيل من الزمالك إلى حى الأثرياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرغب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، توفير كل سُبل النجاح له فى تجربته الأهلاوية التى بدأت قبل ثلاثة أشهر تقريباً وتحديداً أول أكتوبر الماضى، لذا يعمل المدرب الأفريقى على تحصين نفسه بكل ما يحتاجه من مقومات وعوامل للنجاح.

لم تقف طلبات موسيمانى من إدارة الأهلى على توفير لاعبين بمواصفات خاصة أو التعاقد مع محلل أداء جاء به منذ أيام من جنوب أفريقيا أو إعادة لاعبين مُعارين أو الاستغناء عن بعض اللاعبين الغير مؤثرين، لكن طلبات المدير الفنى للأهلى شملت أيضاً الإقامة فى مكان هادئ تماماً يُساعده على التفكير ودراسة الخصوم وتحقيق أهدافه جيداً.

طلب موسيمانى من الأهلى مؤخراً الرحيل من مقر إقامته الحالية بأحد فنادق حى الزمالك، الذى يبعد عن مقر الأهلى فى الجزيرة بمسافة قصيرة، للإقامة بأحد المنتجعات الراقية فى مدينة 6 أكتوبر، ويرغب المدير الفنى للأهلى فى الإقامة بهذا المنتجع بحثاً عن الهدوء والاستقلالية مع أسرته التى تُقيم معه حالياً بالقاهرة.

موسميانى تحدث مع إدارة الأهلى مؤخراً بشأن الرحيل عن الفندق الشهير فى الحى الهادئ وطلب الإقامة فى منتجع “الأثرياء” فى 6 أكتوبر والذى يُقيم فى العديد من نجوم ورموز المجتمع.

ويرغب المدرب الأفريقى الذى يعمل لأول مرة خارج جنوب أفريقيا وهى أول مرة يتولى فيها مدرب أفريقى تدريب فريق مصرى فى تحقيق استقلالية له ولعائلته بشكل يساعده على النجاح ودراسة منافسيه وكذلك لاعبيه بشكل جيد.

إدارة الأهلى تنظر فى طلب موسيمانى بنقل إقامته من حى الزمالك لمنتجع الأثرياء فى أكتوبر خلال أيام، خاصة أن الإدارة تحرص هى الأخرى على توفير كل سبل الدعم والمساندة بعدما قاد موسيمانى الاهلى لتحقيق لقب دورى أبطال أفريقيا مؤخراً بعد غياب 7 سنوات عن الأهلى بجانب التتويج بكأس مصر واسكمال مسيرة الفريق فى الدورى الذى توج به فى عهد رينيه فايلر المدير الفنى السابق للفريق.