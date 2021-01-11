شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء الوقت الإضافى لمباراة الإسماعيلى والرجاء المغربى فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الرجاء المغربى نظيره الاسماعيلى، فى الثامنة مساء اليوم الاثنين، فى مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين بإياب الدور قبل النهائى بالبطولة العربية، علماً بأن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الفريق الأصفر بهدف نظيف عن طريق فخر الدين بن يوسف، وشهد الاجتماع الفنى بين الفريقين الاتفاق على عدة أمور المقرر الالتزام بها خلال اللقاء المقرر إقامته باستاد الكبير فى مدينة مراكش دون حضور جماهيرى، مثل نظام التبديلات والذى سيتيح لكل فريق إجراء خمسة تغييرات كما سيتم الاحتكام لركلات الترجيح مباشرة دون اقامة أوقات اضافية فى حال تعادل الفريقين فى نتيجة المباراة.

وأسند الاتحاد العربى لكرة القدم، إدارة مباراة الإسماعيلى والرجاء المغربى تحكيميًا للعراقى مهند قاسم ويساعده مواطنه واثق مدلل والأردني أحمد الرويلي، بجانب الأردني أحمد يعقوب حكمًا رابعًا.

ويغيب عن الدراويش فى مباراة الليلة باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى للإصابة وعمر الوحش ومدحت فقوسة للإصابة بفيروس كورونا.

الرجاء سوف يفتقد لخدمات قائده عبد الإله الحافيظي، بسبب الإصابة التى عانى منها خلال لقاء نهضة بركان الأخيرة فى الدوري المغربي، بجانب إصابة المهاجم الكونغولى بين مالانجو بفيروس كورونا المستجد وكذلك المدافع الليبي سند الورفلى وعمر بوطيب مهددان بقوة أيضا للغياب عن مواجهة فريق الدراويش، بداعى الإصابة.

وينتظر فريق اتحاد جدة السعودي الذى يضم بين صفوفه المدافع المصرى أحمد حجازى المتأهل من لقاء الإسماعيلى والرجاء المغربي، فى المباراة النهائية بعد تخطيه فريق الشباب السعودي بنتيجة 4 - 3 فى مجموع لقاء الذهاب والإياب.