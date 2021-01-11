شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تبرز صالة استاد القاهرة استعدادا لافتتاح مونديال اليد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعدت وزارة الشباب والرياضة فيديو ترويجيا، عن صالة استاد القاهرة، أحد صالات بطولة العالم لكرة اليد، التي تستضيفها مصر في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجارى ، ويظهر في الفيديو إبراز لدور الصالة وسعتها، وتكلفة تطويرها ومدى استعداداها لاستضافة المباريات.

تم تأسيس الصالة عام 1991، وتم تطويرها استعدادا لبطولة العالم لكرة اليد، والتي وصلت تكلفتها الى 133 مليون جنيها، وتسع 17 ألف متفرج، وهى الصالة الرئيسية المقرر أن يستضيف حفل الافتتاح الذى يحيه الفنان تامر حسنى، وكذلك تستضيف المباراة الافتتاحية بين مصر وتشيلى، ومباريات المجموعتين الرابعة التي تضم منتخبات الدنمارك، البحرين، الأرجنتين، والكونغو الديمقراطية، وكذلك السابعة وتضم منتخبات مصر والسويد وتشيلى والتشيك.

ومن المقرر أن يتوجه منتخب مصر لكرة اليد مساء اليوم الأثنين، إلى مقر فندق إقامة منتخبات مجموعة استاد القاهرة والمتواجد فى منطقة الزمالك، بعدما قضى المنتخب فترة عزل فى أحد فنادق مدينة نصر القريبة من طريق السويس لخوض وديتى اليابان، وتبين سلبية المسحة التى أجراها اللاعبين مؤخرا قبل عمل مسحة جديدة غدا الثلاثاء قبل إنطلاق مونديال اليد.

https://drive.google.com/file/d/1BnPga66JamSzSQuc80ltdYDFikLZ8Lpo/view